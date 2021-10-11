Hindistan İçişleri Bakanı: Başbakan Modi bir diktatör değil; ömrümde gördüğüm en iyi dinleyicidir

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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Başbakan Narendra Modi'nin bir diktatör olmadığını ve karar almadan önce farklı fikirleri dinlediğini ifade etti.

Sansad Tv'ye konuşan Shah, "hayatında Modi'den iyi bir dinleyiciye denk gelmediğini" ifade etti. Hem yerel hem de merkezi seviyede birçok pozisyonda görev aldığına dikkat çeken Shah, Başbakan'ın bir karar almadan önce tüm görüşleri dinlediğini ifade etti.

Shah, "Modi'nin bir diktatör olduğu iddialarının temelsiz olduğunu" belirterek artık bilgilerin dışarı sızmadığını, bu sebeple de insanların kararların tek bir kişi tarafından alındığını düşündüğünü iddia etti.

"Her eleştiri ile Modi daha güçlü hale geliyor" diyen Shah, hükümet saydam işlediği için "yozlaşma iddialarının tutmadığını" ifade etti.