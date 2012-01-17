-Hindistan Genelkurmay Başkanı yaşını küçültmek istiyor YENİ DELHİ (A.A) - 17.01.2012 - Hindistan Genelkurmay Başkanı, resmi belgelerde doğum tarihinin değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. AFP'nin elde ettiği, Yüksek Mahkeme'ye iletilen dilekçede, Genelkurmay Başkanı General V.K. Singh, 10 Mayıs 1950 yerine 10 Mayıs 1951'de doğduğunun kabul edilmesini talep etti. Singh, bunun görevde kalabilme değil onur meselesi olduğunu ifade etti. Yaşı değişmezse, kamu görevlilerinin 62 yaşında emekli olduğu Hindistan'da, Genelkurmay Başkanı'nın Mayıs'ta görevinden ayrılması gerekiyor. Savunma Bakanlığı, Singh'in göreve başladığı Mart 2010'da doldurduğu belgelere dayanarak, Genelkurmay Başkanı'nın daha önce bu yöndeki 2 talebini reddetmişti. Bazı gözlemcilere göre, bir ilke imza atan Genelkurmay Başkanı'nın bu girişimi ülkenin itibarını zedeliyor. Singh'in selefi General Dipak Kapur, "kişisel sebeplerle bir genelkurmay başkanının mahkemeye başvurmasının ne ordu ne de devlet için iyi birşey olduğunu" belirtti.