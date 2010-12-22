-HİNDİSTAN FÜZE DENEMESİ YAPTI İSLAMABAD (A.A) - 22.12.2010 - Hindistan, Prithvi-II isimli balistik füze demesi yaptı. Hindistan Stratejik Kuvvet Komuta Merkezinden (SFC) yapılan açıklamada, yerel saatle 08:15'te ateşlenen 350 kilometre menzile sahip Prithvi-II balistik füzesine nükleer başlık takılabileceğini bildirildi. SFC, hedefine başarıyla ulaşan füzenin ordu için rutin bir dememe olduğunu belirtti. Hindistan'ın komşusu ve rakibi Pakistan, 1300 kilometre menzile sahip, nükleer başlık takılabilecek Ghauri Hataf-V isimli balistik füze dememesini dün başarıyla gerçekleştirmişti.