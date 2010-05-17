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Dünya

Hindistan füze denemesi yaptı

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasiteli füze denemesi yaptı.

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Hindistan Savunma Bakanlığından bir yetkili, orta menzilli, karadan karaya "Agni-II" füzesi denemesinin, başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.


Denemenin ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde yapıldığı bildirildi.


Agni-II füzesinin 2 bin kilometre menzili bulunduğu ve 1000 kilogram ağırlığa kadar konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilme kapasitesi olduğu kaydedildi.


Hindistan'ın geçen yıl Mayıs ve Kasım aylarında yaptığı iki deneme başarısız olmuştu.


Pakistan da önceki cumartesi günü 3 yüz kilometre menzilli Gaznavi ve 650 kilometre menzilli Şahin-1 füzelerini denemişti.

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