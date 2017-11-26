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Dünya

Hindistan eyaletinde küçük çocuklara tecavüze idam cezası

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Hindistan'ın bir eyaletinde, 12 yaş ve altı çocuklara tecavüz edenlere ve toplu tecavüz suçuna katılanlara idam cezası getirildi

26 Kasım 2017 19:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Hindistan\'ın bir eyaletinde, 12 yaş ve altı çocuklara tecavüz edenlere ve toplu tecavüz suçuna katılanlara idam cezası getirildi.
Hindistan\'ın Madhya Pradeş eyaletinde Kabine Pazar günü 12 yaş ve altı çocuklara tecavüz edenlere ve toplu tecavüz suçlularına idam cezası getirilmesi yasasını onayladı. Eyaletin kabul ettiği yasa değişikliğinde aynı zamanda, tecavüz sebebiyle hüküm giymiş suçluların cezaları arttırıldı.
Son iki ayda artan tecavüz vakalarından sonra Madhya Pradeş İçişleri Bakanı Bhupendra Singh, kabul edilen yasa değişikliğinin eyaletteki kadınlara karşı gerçekleştirilen suçları zapt etmesini umduğunu söyledi.

 

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