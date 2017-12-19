Hindistan dünyada en çok göç veren ülke

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı rapora göre Hindistan 16.59 milyon ile dünyada en çok göçmen gönderen ülke.

16.59 milyon Hint göçmenin yarısından fazlası Basra Körfezi bölgesinde yaşıyor.

Pazartesi günü yayınlanan 2017 Uluslararası Göç Raporu, hızlı küreselleşme döneminde, Hintli göçmen sayısının 2000 yılındaki 7.98 milyondan iki kat arttığını gösterdi.

Raporda, 13 milyon göçmen ile Meksika ikinci en çok göç veren ülke oldu.

Raporun yayınlanmasından sonra gazetecilere konuşan BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Göç Bölüm Başkanı Bela Hovy, “Raporda kullanılan uluslararası göçmen tanımı geniş. Hem kendi ülkelerinden başka bir ülkede yaşayan mültecileri ve ekonomik göçmenleri, hem resmen göç edenleri, hem de ‘düzensiz’ göçmenleri içeriyor” dedi.

Rakamlar, ulusal veya etnik köken göz önünde bulundurularak yapılan bir insan sayımı değil ve bu nedenle, ailelerinin gittiği ülkelerde doğan göçmen çocuklarını kapsamıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri\'nde 2000 yılında 978 bin 99 olan Hint göçmen sayısı 3.31 milyona yükselerek BAE\'yi en fazla Hintli göçmen nüfusa sahip ülke konumuna taşıdı. Raporda Arap Emirlikleri’ni 1.04 milyondan 2.3 milyona çıkan Hintli nüfusu ile ABD’nin takip ettiği yer aldı.

Körfez ülkelerinin tamamında Hintlilerin sayısı 8.9 milyona ulaştı. Bunlardan 2.27 milyonu Suudi Arabistan, 1.2 milyonu Umman ve 1.16 milyonu Kuveyt\'te yaşıyor.

Hindistan\'da yaşayan diğer ülkelerden gelen göçmen sayısı ise 5.2 milyon ve bu sayı 2000 yılındaki rakamdan 1.22 milyon daha az.

Göç Bölüm Başkanı Bela Hovy, uluslararası göçlerin çoğunun gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekleştiğini ve Asya\'daki göçmenlerin yüzde 60\'ının diğer Asya ülkelerine gittiğini söyledi.

Hovy ayrıca gelişmekte olan ülkelere göçmenler tarafından yaklaşık 400 milyar dolar gelir sağlandığını ve bu gelirlerin eğitim, konut ve kalkınmayı teşvik eden diğer faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını söyledi.

Rapora göre, Avrupa\'da 1.3 milyon Hintli var. Bu rakam 2000\'deki 665 bin 105’ten neredeyse iki kat fazla. Avrupa’daki Hintli nüfusun çoğunluğu ise 836 bin 524 ile İngiltere\'de bulunuyor. Bu rakam 2000\'de 452 bin 144 idi.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Sekreteri William Lacy Swing\'in sözcüsü Leonard Doyle, mevcut siyasi ortamda göçün “zehirli bir konu” haline geldiğini söyledi.