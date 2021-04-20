Hindistan'dan Hong Kong'a giden uçakta 53 yolcu Covid-19 çıktı

Channel News Asia'daki habere göre Hong Konglu yetkililer, Hindistan hava yolu şirketi Vistara'nın 4 Nisan'da gerçekleştirilen Yeni Delhi-Hong Kong seferini yapan uçaktaki en az 53 yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; yetkililer, 188 yolcu kapasitesine sahip uçakta kaç kişinin seyahat ettiğini açıklamazken Covid-19 test sonuçlarının Hong Kong’da uygulanması zorunlu olan üç haftalık karantina süresinde ortaya çıktığını belirtti.

Üç ülkeden tüm uçuşlar yasaklandı

Hong Kong'daki yetkililer, Koronavirüs'ün "N501Y" varyantının ilk kez tespit edilmesi üzerine pazar günü Hindistan, Pakistan ve Filipinler’i "aşırı yüksek riskli" ülkeler olarak kategorize etmiş ve bu ülkelerin 20 Nisan-3 Mayıs arasındaki tüm uçuşlarının yasaklandığını duyurmuştu.

Koronavirüs salgınının ilk vurduğu yerlerden biri olan Hong Kong, yoğun nüfusuna rağmen giriş çıkışlardaki sıkı tedbirler, sosyal mesafe kuralının uygulanması ve yaygın maske kullanımı sayesinde salgını kontrol altına alabilmişti.