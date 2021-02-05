Hindistan'da yeni tarım yasasına karşı çıkan çiftçilere destek veren Rihanna ve Greta Thunberg'in posterleri yakıldı

Hindistan'da yeni tarım yasasına karşı çiftçilere destek olduktan sonra Hindistan polisinin soruşturma başlattığı 18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve çiftçilere destek olan şarkıcı Rihanna'nın posterleri, karşı eylem yapan bir grup tarafından yakıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan'da yeni tarım yasasına tepki gösteren çiftçilerin ardından bir grup da karşı protesto için sokağa çıktı. Delhi'de toplanan grup, yeni tarım yasası konusunda çiftçilere destek olan uluslararası ünlü Rihanna, Greta Thunberg gibi isimleri hedef aldı. Eylemciler, Hindistan'ın içişlerine "uluslararası müdahale" olduğunu savunurken Rihanna ve Greta Thunberg'in yer aldığı posterleri ateşe verdi.

Hindistan'da yüz binlerce çiftçi, başkent Delhi'de kamp kurmuş, yeni tarım yasasını protesto etmişti. Geçen hafta gerçekleşen eylem şiddetlenmiş, yüzlerce çiftçi Delhi'nin tarihi Kızıl Kale'sine akın etmişti. Polis, çiftçilere sert bir şekilde müdahale etmişti.

Çiftçilerin eyleminin ardından ünlü şarkıcı Rihanna, bir tweet atarak "Neden bu meseleyi konuşmuyoruz?" demişti. Rihanna'nın ardından 18 yaşındaki iklim aktivisti de çiftçilere destek olmuştu. Uluslararası anlamda tanınmış insanların çiftçilere desteği Hindistan'da hükûmetin tepkisini çekmişti. Hindistan polisi Thunberg hakkında "komplo ve düşmanlığı teşvik" nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Yeni tarım yasası

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyordu.