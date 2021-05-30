T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da Yaas Kasırgası nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi

30 Mayıs 2021 07:51

Hindistan'da etkili olan Yaas Kasırgası nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. En az 1 milyon kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin Güney Yirmi Dört Parganas bölgesinde, Yaas Kasırgası sonrası birçok alan sular altında kaldı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan duyuruda kasırganın saatte 177 kilometre hıza çıkabildiği belirtilirken, kasırganın etkili olması beklenen bölgelerde en az 1 milyon kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

Hindistan'da, yılın bu zamanında sık sık tropikal rüzgarlar meydana geliyor.

 

hindistanyaaskasırgatahliyemilyonkişi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24