Hindistan’da üçüncü Koronavirüs vakası

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs vakaları her geçen gün artarken, Hindistan’ın güneyindeki Kerala kentinde üçüncü Koronavirüs vakasına rastlandı. Hintli yetkililer, tıp öğrencisi olduğu öğrenilen hastanın virüsün çıkış noktası olan Vuhan’a seyahat ettiğini belirtti. Sağlık yetkilileri tıp öğrencisinin karantinaya alındığını belirtirken, durumunun stabil olduğunu bildirdi. Koronavirüse rastlanan diğer 2 vaka da Kerala’nın farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerdi.

Çin’e seyahat eden toplamda bin 999 kişi gözetim altında tutulurken, bu kişilerden 75’i karantina altına alındı. Kentte 104 kişiye yapılan test sonuçlarından şu ana kadar 3’ünde korona virüsüne rastlandığı bildirildi.

(İHA)