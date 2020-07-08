Hindistan'da son 20 yılda 1.2 milyon kişi yılan ısırığı sebebiyle hayatını kaybetti

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Yeni bir araştırma, Hindistan'da son 20 yılda 1.2 milyon insanın yılan sokması nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araştırmaya göre hayatını kaybedenlerin yarısını 30 ila 69 yaş arasındakiler oluşturuyor. Yılan ısırığı sebebiyle ölenlerin dörtte birinin de çocuklar olduğu ifade edildi.

Hindistanlı ve uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanan ve eLife'da yayınlanan araştırmada ölümlerin çoğunun yılan ısırıklarının sağlık hizmetlerine uzak yerlerde meydana geldiği için gerçekleştiği ifade edildi.

Ölümlerin yarısının muson mevsiminde meydana geldiği, hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün de bacağından ısırıldığı aktarıldı.