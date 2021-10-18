Hindistan'da sel ve toprak kayması: 25 ölü

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Hindistan'ın güneybatısında yoğun sağanak yağmur yağışı sonucu meydana gelen sel ve toprak kayması olaylarında 25 kişi hayatını kaybetti.

Pazar günü acil durum ekipleri çamura batmış yıkıntıların arasında hayatta kalanları aradı ve ordu erzak taşıdı.

Kerala eyaletinde sel nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Cuma günü başlayan yoğun yağış nehirlerin taşmasına ve yollara su dolmasına sebep olmuştu.

AFP'ye konuşan yetkililer, şu ana kadar Idukki bölgesinde 11, Kotayyam bölgesinde ise 14 cesede ulaşıldığını bildirdi.

Bölgeden binlerce insan çıkarılırken en az 100 yardım kampı kurulduğu açıklandı.

Ordu, afet bölgelerine karadan, havadan ve sudan gerekli erzakları ulaştırmaya çalışmaya devam ediyor.

Yetkililer, kayıp sayısı ile ilgili kesin bir bilgi veremeyeceklerini ifade etti.