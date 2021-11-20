Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette, 18 Kasım’dan bu yana etkili olan yağışların en az 5 ilçede sele yol açtığı bildirildi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalan 10 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Dün erken saatlerde, sele maruz kalan otobüste de onlarca kişinin öldüğü, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli yağıştan en çok etkilenen Kadapa kentinde, yerel havaalanının 25 Kasım’a kadar kapalı kalacağını aktardı.

Ani su baskınlarının yüzlerce köyü etkilediği ve birçok sakinin evlerinde mahsur kaldığı kaydedildi.