T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da sel felaketinin ardından 170 kişi için arama çalışmaları sürüyor

08 Şubat 2021 09:09

Hindistan'da Himalayalar'da bir buzulun kopması sonucu ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel felaketinin ardından ordu, 170 kişiyi aramayı sürdürüyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 14'e ulaştı. 

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat yaptığı açıklamada, National Thermal Power Corporation (NTPC) fabrikasında ve Rishiganga'daki projesinde çalışan yaklaşık 170 kişiden haber alınamadığı belirtildi. 

Arama kurtarma ekipleri bu sabah işçilerin mahsur kalmış olabileceği düşünülen 2.5 kilometrelik bir tünel buldu. 

Arama kurtarma ekibi yaklaşık 2 bin kişiden oluşuyor. 

hindistanselfelaketkayıparamakurtarmaçalışmasürüyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24