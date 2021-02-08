Hindistan'da sel felaketinin ardından 170 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Hindistan'da Himalayalar'da bir buzulun kopması sonucu ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel felaketinin ardından ordu, 170 kişiyi aramayı sürdürüyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 14'e ulaştı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat yaptığı açıklamada, National Thermal Power Corporation (NTPC) fabrikasında ve Rishiganga'daki projesinde çalışan yaklaşık 170 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri bu sabah işçilerin mahsur kalmış olabileceği düşünülen 2.5 kilometrelik bir tünel buldu.

Arama kurtarma ekibi yaklaşık 2 bin kişiden oluşuyor.