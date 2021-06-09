Hindistan'da, ölümcül de olabilen kara mantar hastalığında vaka sayısı artıyor

Geçtiğimiz ay Koronavirüs vakalarının arttığı bu ay ise hafiflediği Hindistan'da 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikoz hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vaka sayılarının 92 bin seviyelerine düştüğü ülkede halihazırda 28 binden fazla kara mantar vakasının bulunduğunu belirtti.

28 binden fazla kara mantar vakası

Son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor

NTV'de yer alan habere göre, ülkede en yüksek “kara mantar” vakalarının Maharashtra ve Gujarat'ta olduğu belirtilirken ülkedeki birçok şehirde hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların eksik olduğu aktarıldı.

Kısıtlamalar hafifletilmişti

Covid-19 salgınının ikinci dalgasının büyük can kaybına yol açtığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün düşerken ülkede bazı eyaletler karantina önlemlerini hafifletmeye başladı.

Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu.

Ölümcül olabilir

Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

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