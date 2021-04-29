Hindistan'da "Modi İstifa" etiketi Facebook'ta engellendi; şirket "Yanlışlıkla oldu" dedi

Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle istifa etmesi talep edilen Başbakan Narendra Modi hakkındaki "Modi İstifa" etiketli paylaşımlar Facebook'ta bir süreliğine engellendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan'daki Facebook kullanıcıları "Modiİstifa" etiketiyle yapılan paylaşımlarda "Topluluk standartlarına karşı olduğunu için geçici olarak saklandı" ifadesiyle karşılaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, istifa çağrısının engellenmesine tepki gösterdi. Facebook sözcüsü engellendiğini doğruladı ancak 'yanlışlıkla' olduğunu iddia etti. Sözcü "Etiketi yanlışlıkla kısa süreliğine engelledik, Hindistan hükûmeti istediği için değil" dedi.

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