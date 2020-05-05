Hindistan'da market kuyruklarına yeni önlem: İçkiye yüzde 70 'Korona vergisi'

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Hindistan'ın başkenti Delhi'de yerel yöneticiler, marketlerde kalabalık oluşmasını önlemek için alkollü içeceklere yüzde 70 oranında vergi uygulamaya karar verdi.

Alkole uygulanan vergiler Hindistan'ın 36 eyalet ve federal bölgesinin en büyük gelir kaynaklarından biri. Bölgelerin çoğunun hazinesinin boşalmaya başladığı biliniyor.

İçki satan dükkanlar, 6 hafta sonra yeni tip Koronavirüs'e alınan önlemlerin hafifletilmesinin ardından pazartesi günü ilk kez açıldı. Oluşan kalabalıklara polis coplu müdahalelerde bulundu.

Delhi eyalet yönetimi, bu durumun ardından pazartesi akşamı içki fiyatlarına "özel Korona düzenlemesini" duyurdu.

Eyaletin Baş Yöneticisi Arvind Kejriwal, "Delhide bazı dükkanlarda gördüğümüz kaos çok üzücüydü.Sosyal mesafe ve diğer normlara uyulmadığını duyarsak, o bölgedeki kısıtlamaları tekrar sıkılaştırıp, bölgeyi mühürlememiz gerekecek" dedi.