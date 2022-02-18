Hindistan'da mahkeme, 2008 bombalı saldırıları nedeniyle 38 kişiyi idam cezasına çarptırdı

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Hindistan'da bir mahkeme, 2008'de Ahmedabad kentinde meydana gelen seri bombalı saldırılarla ilgili olarak 38 kişiyi idam cezasına çarptırdı. Saldırılarda 50 kişi ölmüş ve 200 kişi yaralanmıştı.

Ülkede ilk kez bu kadar çok kişi aynı davadan ölüm cezasına çarptırıldı. Kararın bir üst mahkemeden onay alması gerekecek.

Hakim AR Patel, 11 kişiyi de müebbet hapis cezasına çarptırdı. Saldırılar sırasında şehirde 12'den fazla bomba patlamıştı.

Saldırıları Harkat-ul-Jihad-al-İslami isimli radikal İslamcı terör örgütü üstlenmişti. Grubun Pakistan merkezli olduğuna ve artık aktif olmadığına inanılıyor.