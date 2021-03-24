Hindistan'da Koronavirüs vakalarında rekor artış; "çifte mutant" varyanta rastlandı

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Hindistan'da 18 eyaletten toplanan Koronavirüs vakası örnekleri arasında yeni bir "çifte mutant" varyanta rastlandığı belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan'da incelenen 10 bin 787 Koronavirüs vakasında, 736'sı Britanya kaynaklı, 34'ü Güney Afrika kaynaklı ve biri de Brezilya kaynaklı varyant çıktı. İncelenen örneklerden birinde "çifte mutant" varyanta rastlandı.

Açıklamada "Hindistan'da endişe verici varyantlar ve yeni bir çifte mutant varyant bulunmasına rağmen, bazı eyaletlerdeki hızlı vaka artışını açıklayacak ya da bununla doğrudan ilişki kurulmasını sağlayacak sayıda saptanamamışlardır" denildi.

Hindistan'da bu yılın en yüksek günlük Koronavirüs vakası, 47 bin 252'yle görüldü.