Hindistan'da Koronavirüs vakaları düşmeye başladı; kısıtlamalar hafifleyecek

Koronavirüs'ün ikinci dalgasından ağır etkilenen Hindistan'da son 24 saatte, son iki ayın en düşük vaka sayısı olarak 114 bin 460 Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bu haftadan itibaren bazı kısıtlamaların kaldırılacağı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Hindistan'da son 24 saatte 114 bin 460 vaka, 2 bin 677 Koronavirüs ölümü kaydedildi.Toplam Koronavirüs vakaları 28.8 milyonu geçen Hindistan'da salgının ikinci dalgası sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesine neden olmuştu.

Vakaların düşmeye başlamasıyla birlikte Hindistan'da kısıtlamaların bazılarının bu haftadan itibaren kaldırılması bekleniyor. Yeni Delhi ve bazı şehirlerde işletmeler bu hafta yeniden çalışmaya başlayacak.

Öte yandan bilim insanları, Hindistan'da üçüncü dalgaya karşı uyarıyor. Üçüncü dalgada çocukların daha fazla etkilenebileceği belirtildi.