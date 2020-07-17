Hindistan'da Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 34.000 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğünü teyit etti. Son verilerle ülkedeki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Kayda geçen Covid-19 bağlantılı can kaybı da 25.000.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Hindistan Mart ayında sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamaları başlattığında vaka sayısı 500 civarındaydı. Ülkede önlemlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlandığı 8 Haziran’dan bu yana ise teyitli vaka sayısı ülke genelinde hızla arttı.

1.3 milyar nüfuslu ülkede salgının nasıl kontrol altında tutulacağı kaygı yaratıyordu. Yoğun nüfuslu şehirleri, vilayetleriyle, henüz vaka sayıları binlerle ifade edilirken bile ülke birçok uzman tarafından salgının yayılma hızı açısından riskli bölge olarak görülüyordu.

Ülkede ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü Ocak ayından bu yana, vaka sayısı bir milyona ulaştı.

Son iki ayda, ülke genelinde sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşandığı, hastanelerin kapasitelerini aştığı görülüyordu. Eş zamanlı olarak ülkede yapılan testler de arttı. Artışın bir nedeni olarak testlerin yaygınlaşması gösteriliyor.

Hindistan’da mevcut aktif vaka sayısı ise 340 bin. Her teyitli 100 vakadan 63’ü hastalığı atlattı.