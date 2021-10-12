Hindistan'da kömür krizi; "Başkent karanlık altında kalabilir"

Hindistan, enerji santrallerindeki kömürün azalması ile eşi benzeri görülmemiş bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı ve eyaletler elektrik kesilmeleri için uyarılar veriyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan Merkezi Elektrik Otoritesi verileri, ülkedeki kömür yataklarının neredeyse yüzde sekseninin kritik ya da "süper kritik" seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, deponun beş günden az bir sürede yok olabileceği anlamına geliyor.

Hafta sonu, Delhi’nin eyalet lideri Arvind Kejriwal, Başbakan Narendra Modi’ye enerji santrallerinin daha fazla kömür elde etmediği sürece başkentin karanlık altında kalabiliceğini söyledi.

Rajasthan, Jharkhand ve Bihar gibi eyaletler 14 saatlik elektrik kesintilerini tecrübe etti. Maharashtra 13 elektrik santralini kapattı ve insanları elektriklerini tutumlu bir sekilde kullanmalarını tavsiye etti. Punjab eyaletinde ise 3 enerji santrali üretim durdu. Punjab planlanmış altı saatlik elektrik kesintileriyle karşılaştı ve bu kesintiler protestolara yol açtı.

Bazı uzmanlar, elektrik probleminin yerli kömür üretiminden kaynaklanmadığını, artan talebin öngörülemediğini belirtiyor.

Hindistan'da son yirmi senede yerli kömür üretimi sürekli artmaya devam etti. Tek düşüş 2019-2020 arası pandemiden dolayı gerçekleşmişti. Enerji araştırma merkezi analistlerinden Sunil Dahiya konu ile ilgili krizi tetikleyen şeyin kömür madenciliği kapasitesinden ziyade "yetersiz öngörü" olduğu iddasında bulundu.

Bu sene meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının sele sebep olduğu ve aynı zamanda kömür yataklarındaki sevkiyatı engellemesi üzerine yerli kömür madenciliğine zarar verdiği düşünülüyor.

Son günlerde uluslararası fiyatların artması da yurt dışından kömür ithaline engel olurken Hindistan'ın daha büyük bir kömür açığına itildiği belirtiliyor.

Hindistan Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz’den Vibhuti Garg elektriğe talebin son dönemde dikkat çekici bir şekilde attığına değindi. Garg, durumdan çeşitli paydaşların sorumlu olduğunu ancak "düzeltilebilir" olduğunu savundu.

Garg geçtiğimiz yılda yenilenebilir enerji tesisatının da yavaşladığını söyledi ve ekledi: "Eğer Hindistan hükümeti solar, rüzgar ve hidro enerji kapasitesini arttırmaya konsantre olsaydı talebi yenilenebilir enerji tarafından karşılanabilirdi”

Kömür Bakanı Pralhad Joshi, suçlunun şiddetli yağmurlar ve kömürün uluslararası alanda fiyatının artması olduğunu idda etti ve aynı zamanda üç ile dört gün içerisinde normale dönüceğini belirtti.

Hindistan 2024’e kadar yerli kömür üretimini bir milyon ton arttırmayı planlıyor.



Hindistan'ın çevresel hedeflerine ulaşması durumunda bugün Hindistan elektriğinin yüzde yetmişini oluşturan kömürden vazgeçmesi gerekecek.