Hindistan’da kara mantar vakaları 28 bini aştı!

Hindistan’da bazı hastalarda ölüme neden olabilen kara mantar (mukormikoz) salgınında vaka sayısı 28 bin 252'ye ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede kara mantar vaka sayısının 28 bin 252'ye yükseldiği, vakaların yüzde 86'sının yani 24 bin 370'inin daha önce Covid-19’a yakalabdığı, yüzde 62,3'üne denk gelen 17 bin 601'inin ise diyabet olduğu kaydedildi.

Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde en fazla vaka tespit edilen eyaletlerin, 6 bin 339 vaka ile Maharaştra ve 5 bin 486 vaka ile Gucarat olduğunu belirtti.

27 kara mantar vakası tedavi altına alındı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bundelkhand Tıp Fakültesi'nde (BMC) cumartesi günü 42 kara mantar hastasına Amfoterisin B enjeksiyonu yapılmasının ardından durumu kötüleşen 27 hasta tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, enjeksiyon yapılır yapılmaz durumu kötüleşmeye başlayan servisteki 27 hastada, ateş ve kusma gibi birçok şikayetin başladığı kaydedildi. Olayın ardından hastane yönetiminin enjeksiyonu hemen durdurduğu, hastaların tedavi altına alındığı bildirildi. Yönetim, hastalara ise sadece devlet tarafından gönderilen Amfoterisin B enjeksiyonları yapıldığını ifade etti.

Mukormikoz (kara mantar) nedir?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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