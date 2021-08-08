Hindistan'da kadın öğretmenler regl izni için kampanya başlattı

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Hindistan’ın Utter Pradesh eyaletinde kadın öğretmenler ayda üç gün regl izni için bir kampanya başlattı.

BBC’de yer alan habere göre, regl izni için kampanya başlatan öğretmenler, şehir merkezlerine uzak yerlerdeki okullara ulaşmak için toplu taşımanın yetersiz kaldığını, okullardaki tuvaletlerin de kirli olduğunu belirtti. Geçen ay başlatılan kampanya kısa süre içinde çok sayıda kişiye ulaştı.

Eyaletin Barabanki bölgesindeki bir okulun müdürü ve kampanyanın liderlerinden Sulochana Maurya “Regl olan kadınların fiziksel rahatsızlık yaşamaları nedeniyle dinlenmeye ihtiyacı olduğu iyi biliniyor. Bu durumda okullara ulaşmak için 30-60 kilometre arasında yol gitmeleri daha da sorun oluyor” dedi. Maurya, çok sayıda kız öğrencinin regl döneminde okula gelmediğini de söyledi.

İsmini vermek istemeyen, kırsal bölgedeki bir okulda çalışan öğretmen, okuldaki tuvaletleri yalnızca acil durumda kullandığını söyledi. Öğretmen “Okulumuzda altı tuvalet var ve çoğu zaman kirli. Her gün temizlenmiyorlar. Bölgede yaşayan öğretmenler evlerine gidip ihtiyaçlarını gideriyor” dedi.

Hindistan’da regl izni son yıllarda çeşitli şirketler tarafından uygulamaya geçmişti.