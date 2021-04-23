Hindistan'da hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 13 hasta hayatını kaybetti

Günlük Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı Hindistan'da, Maharashtra eyaletinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yangında 13 Covid-19 hastası hayatını kaybetti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir hastaneni yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. 90 hastanın bulunduğu katta, 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bazı hastalar yakında bir hastaneye taşındı.

Yangının sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Al Jazeera'nın Yeni Delhi muhabiri Elizabeth Puranam "Bu, Maharashtra eyaletinde iki gün önce başka bir hastanede yaşanan olaydan sonra yaşanıyor. Çarşamba günü başka bir hastanede oksijen tankında sızıntı meydana gelmiş, sızıntı nedeniyle oksijen desteği alması gereken 24 Covid-19 hastası hayatını kaybetmişti" dedi.