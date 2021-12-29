Hindistan'da eski Portekiz sömürgesi eyalete Christiano Ronaldo heykeli dikilmesi ülkeyi ikiye böldü

Hindistan’ın Goa eyaletinde yapılan altın renkli Christiano Ronaldo heykeli ülkeyi ikiye böldü. Heykelin gençlere ilham için yapıldığı belirtilirken Hintli bir futbolcu yerine Ronaldo'nun tercih edilmesi eleştirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Portekizli yıldız Christiano Ronaldo’nun heykeli, Hindistan’ın batısında, futbolun oldukça popüler olduğu Goa eyaletinde, gençlere ilham vermesi için yapıldı.

Goa’nın eski bir Portekiz sömürgesi olması ve Portekiz’den bağımsızlığının 60 yıl önce elde edilmesi nedeniyle heykel tartışmalara neden oldu.

Eleştirenler, yerel futbol oyuncularının heykeli dikilmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Heykelin açılış gününde bazı protestocular alana giderek siyah bayrak açtı.

Portekiz’in futbol takımı Goa’da oldukça popüler.