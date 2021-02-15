Hindistan'da çiftçilere destek metni hazırlayan Greta Thunberg'in mesajını paylaşan 22 yaşındaki aktivist gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Hindistan'da polis, tarım yasasına karşı çıkan çiftçilere destek olmak için iklim aktivisti Greta Thunberg'e ait bir metni düzenlediği ve paylaştığı için 22 yaşında bir kadını gözaltına aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan'da aralık oyundan bu yana tarım reformuna tepki gösteren çiftçilere desteğini daha önce paylaşan Greta Thunberg, çiftçilerin şikâyetlerini yaymak üzere bir "araç seti" hazırladı.

Yeni Delhi polisi ise, Thunberg'in hazırladığı metni düzenlemek ve yaymakla suçladıkları 22 yaşındaki Disha Ravi'yi gözaltına aldı. Ravi, Thunberg'in başlattığı iklim aktivizm grubu "Friday's for Future" ekibinde yer alıyor.

Yerel medya, Ravi'nin "şışkırtma ve komplo" suçlarından gözaltına alındığını aktardı.

Polis, bu ayın başında çiftçilere destek için başlatılan kampanyanın bir "kültür savaşını" amaçladığını savunmuştu.