Hindistan'da çiftçi protestocular, bakanın konvoyuna saldırdı: 8 ölü

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Hindistan'da yaklaşık 1 senedir devam eden çiftçi eylemlerinde pazar günü gerilimin yükselmesiyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Pazar günü İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve eyaletin Birinci Bakan Yardımcısı Keshav Prasad Maurya'nın Uttar Pradesh eyaletinin Lakhimpur Kheri bölgesine yapacağı ziyaretten önce protestocular toplanmaya başladı.

Mishra'nın konvoyunun protestocuların bulunduğu noktaya ulaşması ile kaotik anlar yaşandı.

Bölge polisinin başındaki Mukul Goel, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Bugün Lakhimpur'daki olayda 8 kişi öldü. 8 kişiden dördü çiftçi idi ve 4'ü de arabalardaydı" dedi.

Çiftçiler, 4 kişiyi üzerinden geçerek öldüren otomobili Mishra'nın oğlunun kullandığını iddia ediyor. Mishra, oğlunun olay anında orada olmadığını iddia etti. Bakan, aynı zamanda otomobilin kimseyi ezmediğini ve çiftçilerin düzenlediği saldırıda konvoydaki insanların öldüğünü dile getirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre sinirli protestocular 4 kişinin ezilmesinin ardından konvoydaki arabaları yakmaya başladı. Bu olaylar sırasında da 4 kişinin daha öldüğü tespit edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan arabalar ve yüzü kanlı çiftçiler görünüyor.

Olaydan sonra sendika ve muhalefet liderleri Lakhimpur Kheri'ye gideceklerini söyledi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.