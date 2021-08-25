Hindistan’da bir milletvekilinin tecavüzüne uğrayan kadın, “sahtekârlıkla” suçlandı; “Ölmemizi istiyorlar” diyerek yaşamına son verdi

Hindistan’da bir milletvekilinin kendisini tecavüz etmesi üzerine açtığı davada “sahtekârlıkla” suçlanan 24 yaşındaki bir kadın kendini yakarak yaşamına son verdi.

BBC’de yer alan habere göre, kadın 2019 yılında bölgesel Bahujan Samaj (BSP) isimli partiden milletvekili Atul Rai’nin kendisine tecavüz ettiğine ilişkin ihbarda bulunmuştu.

Suçlamayı reddeden Rai, bir ay sonra tutuklanmış ve iki yıl hapis cezası almıştı.

Geçen yılın kasım ayında Rai’nin erkek kardeşi kadını “sahtecilikle” suçladı. Kadın suçlamaları reddetse de bu ay bir mahkeme kadın hakkında gözaltı emri çıkardı.

Kadın, milletvekili Rai’nin gücünü kullanarak kendisini taciz ettiğini, çeşitli polis memurları ve bir yarışın da Rai’yle iş birliği yaptığını söyledi.

Kadın ve bir erkek arkadaşı 16 Ağustos’ta Hindistan’ın başkentine giderek Yüksek Mahkeme önünde bir video çekti. Facebook’ta canlı yayınlanan videoda konuşan kadın ve erkek daha sonra kendilerini ateşe verdi. Ağır yanıklarla hastaneye götürülen kadın ve erkek yaşamını yitirdi.

Çekilen videoda kadının arkadaşı “Yetkilileri, 2020’nin kasım ayından bu yana ölmemizi istiyor. Uttar Pradesh ve bu ülkenin insanlarından bunları duymasını istiyoruz. Attığımız adım korkutucu ve acılı. Biraz da korkuyoruz ancak korku anlamsız” dedi.

Olayın ardından eyalet yetkilileri, iki polis memurunun görevden alındığını söyledi ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Hindistan’da 2012 yılında 23 yaşında bir kadının Delhi’de bir otobüste altı erkek tarafından tecavüz edilmesinden bu yana tecavüz ve cinsel suçlar sıklıkla gündeme geliyor. Tepki artsa da ülkede kadınlara yönelik cinsel suçlar azalmıyor. 2018 yılında Hindistan polisi, bir yıl içinde 33 bin 977 tecavüz vakası kaydedildiğini belirtti. Bu, ortalama 15 dakikada bir vaka yaşandığı anlamına geliyor.

Aktivistler, söz konusu durumdan yasaların doğru bir şekilde uygulanmamasının sorumlu olduğunu belirtiyor. Çok sayıda vakada suçlu konumdaki erkeklerin siyasi güçleri ya da paralarından yararlandığı belirtiliyor.