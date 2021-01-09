Hindistan'da bir devlet hastanesinde yangın çıktı; 10 bebek hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir devlet hastanesinde büyük bir yangın çıktı. Yenidoğan servisindeki 10 bebek hayatını kaybetti.

Bhandara Bölge Hastanesi'nden Dr. Pramod Khandate, çalışanların 7 bebeği yanan binadan çıkarmayı başardıklarını ancak geride kalan 10 bebeğe ulaşamadıklarını söyledi.

Ölen bebeklerden en büyüğünün üç aylık olduğu belirtildi.

Khandate, "Yangının nedeni henüz bilinmiyor ancak çalışanlarımız ellerinden geldiğince hızlı biçimde söndürdüler. Duman bazı bebeklerin boğulmasına sebep oldu" dedi.

Hastanenin neonatal ünitesinde yangın çıktığını nöbetteki hemşireler fark etti. İtfaiye, yangının hastanenin diğer kanatlarına sıçramasını önledi.