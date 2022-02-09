Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar sonrası liseler üç gün kapatıldı

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde okullarda başörtüsü yasağına karşı protestolar sürüyor. Yetkililer, protestolar karşısında üç gün okulların kapatıldığını açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, dün bir devlet okulu kampüsünde toplanan protestoculara biber gazıyla müdahale edildi. Eyaletin dört bir yanında okul çevrelerinde polisler bekledi.

Eğitimden sorumlu bakan Basavaraj Bommai, eyaletteki liselerin üç gün kapalı olacağını söyleyerek sakinlik çağrısı yaptı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde devlet okullarındaki öğrencilere geçen ay başörtüsüyle okula gelmelerinin yasak olduğu açıklandı.Müslüman öğrenciler karara karşı çıkarken, Hindu öğrenciler de arkadaşları eğitimden mahrum kaldığı için karşı çıktı.

Eyaletteki karar yüksek mahkemeye taşındı.