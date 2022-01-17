Hindistan'da başörtülü öğrenciler sınıfa alınmadı; dersi kapıdan dinlemek zorunda kaldılar

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir devlet okulundaki Müslüman öğrenciler, müdürün başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle sınıflara alınmayarak dersleri dışarıdan dinlemek zorunda kalıyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, kadınlara özel bir devlet okulunda dört başörtülü Müslüman öğrenci, müdür tarafından derslere alınmadıklarını belirterek sınıfın kapısında ders dinlemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Press Trust of India'nın aktardığına göre okul müdürü Rudra Gowda, öğrencilerin kampüs içinde başörtüsü takmasına izin verildiğini ancak sınıflara giremeyeceklerini söyledi.

Sınıfa alınmayan öğrencilerin ebeveynlerinin okulla görüştüğü ancak bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Benzer bir olay, bu ayın başlarında eyaletteki başka okulda da yaşanmıştı. Koppa'da bir devlet okulunda Hindu öğrenciler, derslere başörtüsüyle katılan Müslümanları protesto etmek için Hinduizm'i temsil eden safran renkli eşarplar takmıştı.