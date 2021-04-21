Hindistan'da AstraZeneca, devlet hastanelerine dozu 8 dolara satılacak

Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı üretim merkezlerinden Serum Enstitüsü, Koronavirüs vakalarının ciddi anlamda arttığı ülkede AstraZeneca aşısının devlet hastanelerine dozu 400 rupi (5.30 dolar), özel hastanelere dozu 600 rupi (7.95 dolar) satılacağını duyurdu.
Reuters'ta yer alan habere göre, Serum Enstitüsü, Hindistan'daki Koronavirüs durumunun ciddiyetini vurgulayan bir açıklama yayımladı.
Hindistan'da devlet hastaneleri ve özel hastanelere AstraZeneca aşısı satılacağı duyuruldu. Aşının devlet hastanelerine 400 rupi (5.30 dolar), özel hastanelere 600 rupiye (7.95 dolar) satılacağı belirtildi.