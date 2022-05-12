Hindistan'da aşırı sıcaklar susuz bıraktı; kuşlar yere düşmeye başladı

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde aşırı sıcaklar su kaynaklarını kuruturken her gün onlarca kuş, susuzluk nedeniyle yere düşüyor.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Güney Asya son yılların en sıcak yazlarından birine girerken Hindistan Başbakanı Narendra Modi son olarak sıcak kaynaklı olası yangınlara karşı uyarıda bulundu.

Hindistan’da bulunan Gujarat eyaletinde bir hayvan hastanesindeki veterinerler son haftalarda binlerce kuşu tedavi etmek durumunda kaldıklarını söyledi. Aşırı sıcağın su kaynaklarını kurutmasıyla susuz kalan kuşlar düşmeye başladı.

Veterinerler, kuşlara şırınga yoluyla multivitamin ve su vererek tedavi etmeye çalıştı.

İklim krizi üzerine çalışan uzmanlar bugün dünyada yaşanan tüm aşırı sıcak dalgalarının küresel ısınmanın işareti olduğunu belirtiyor.