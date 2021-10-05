Hindistan'da araba kornaları müzik çalacak

Hindistan trafikte araçların kornalarının yol açtığı gürültü kirliliğine son vermek için alışılmadık bir yöntem buldu. Araba kornalarının müzik aleti sesi vermesini zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme planlanıyor.

Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan trafikteki araçların yol açtığı gürültü kirliliğine çare arıyor.

Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari ülkedeki korna gürültüsüne son vermek için araba klaksonlarının müzik aleti sesi çıkarmasını zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Gadkari araba kornalarının flüt, tabla, viyolin, ya da mızıka sesi çıkarabileceğini söyledi.

Gadkari ambulans ve polis arabalarının "sinir bozucu" siren seslerinin de daha yatıştırıcı seslerle değiştirileceğini belirtti.

Hindistan'da otobüs, taksi, çekçekler ve motorsikler yoğun trafikte kendilerine yer açmaya çalışırken ülkedeki bazı şehirlerde gürültü düzeyi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hindistan‘da korna nerdeyse gaz pedalı ve yan aynalardan daha önemli görülüyor zira sürücüler kornayı diğer sürücüleri uyarmak için kullanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gürültü kirliliğinin işitme kaybı, kardiyovasküler sorunlar, stress ve depresyona yol açtığını söylüyor.

AFP /SSB, TY

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