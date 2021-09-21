Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi

DRI yetkilileri, olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığını ve aralarında Afgan vatandaşlarının da olduğu şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkent Delhi, Ahmedabad ve Chennai de dahil olmak üzere Hindistan genelinde birçok şehirde arama yapıldığı belirtildi.
Yetkililer, konteynerlerin güney sahil kenti Vijayawada'daki bir firma tarafından ithal edildiğini söyledi.
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından, eroin ticareti 'yeni hükümeti' finanse etmek için kullanılan ana araçlardan biri haline geldi.
Hindistan'daki güvenlik kurumları, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından alarma geçmiş ve
uyuşturucu kaçakçılığı konusunda üst düzey toplantılar yapılmıştı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Afganistan dünyanın en büyük afyon üreticisi. Ülkenin afyon hasadı, dünya arzının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.