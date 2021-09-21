Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi

Hindistan Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Mundra Limanı'na yaklaşık 3 ton eroin ele geçirdiklerini açıkladı. 2.7 milyar dolar değerindeki eroinin Afganistan üzerinden gönderildiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hindistan'ın kaçakçılıkla mücadele kurumu Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), 15 Eylül'de Gujarat şehrindeki Mundra Limanı'nda içerisinde talk pudrası olarak gizlenmiş şekilde 3 tona yakın eroin bulunan iki konteynere el koydu.

Eroinin İran Bandar Abbas Limanı üzerinden Afganistan'dan gönderildiği belirtildi. Olay, Hindistan tarihinde ele geçirilen en yüklü miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti.