T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da 8 polis memurunu öldürdüğü iddia edilen adam, "gözaltından kaçmaya çalışınca" öldürüldü

11 Temmuz 2020 08:33

T24 Dış Haberler

Hindistan'da sekiz polis memurunu öldürdüğü iddia edilen bir adamın "polis gözaltısından kaçmaya çalışırken öldürüldüğü" ifade edildi. 

Vikas Dubey isimli adam yaklaşık bir hafta polis tarafından arandıktan sonra perşembe günü bulunmuştu.

Polis, Dubey'i buldukları Madhya Pradesh eyaletinden Kanpur'a geri götürürken sağanak yağmur sebebiyle arabanın yoldan çıktığını açıkladı. Yerel basına konuşan polis yetkilisine göre Dubey, karışıklıkta bir silah alıp kaçmaya çalıştı. 

Polis, daha sonra Dubey'in "memurlara ateş açtığını ve çıkan çatışmadan öldüğünü" ifade etti.

Olayla ilgili polis departmanı inceleme başlattı.

ETİKETLER

polishindistangözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24