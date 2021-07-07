Hindistan'da 12 bakan kabine değişikliği kapsamında istifa etti

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar da yer alıyor.

Başbakan Modi, ülkede Kovid-19 salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.