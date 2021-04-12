Hindistan'da 10 turiste "Kısıtlama kurallarına uymadım ve çok üzgünüm" yazma cezası verilmiş

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Hindistan'ın Rishikesh kentinin Tapovan bölgesinde 2020 yılında Koronavirüs önlemlerini ihlal eden 10 turiste 500 defa, "Kısıtlama kurallarına uymadım ve çok üzgünüm" yazma cezası verildi.

Squeekly'nin Hindistan basınından aktardığına göre 2020'nin Nisan ayında İsrail, ABD, Meksika ve Avustralya'dan 10 turist bölgede sosyal mesafe kurallarına uymadan gezerken yakalandı. Bölgede bu süreçte salgını yavaşlatmak için yoğun kısıtlamalar getirildiği ve turistlerin de yoğun kurallara tabi tutulduğu belirtildi.

Gruptaki herkesten ceza olarak 500 defa "Kısıtlama kurallarına uymadım ve çok üzgünüm" yazma cezası verildiği ifade edildi.