Hindistan Covid-19 hastalarını takip için cep telefonu uygulaması başlattı

Hindistan'da hükümet, Covid-19 hastası biriyle karşılaşınca uyarı veren yeni bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Aarogya Setu adlı uygulama, Covid-19 hastası birine yaklaşan bireylerin risk altında olup olmadıklarını tespit etmek için Bluetooth ve konum verilerini kullanacak.

Uygulama, kullanıcının testinin pozitif çıkması veya koronavirüslü birine yaklaşması durumunda verileri hükümetle paylaşabilecek.

İsim ve kimlik numaraları kamuyla paylaşılmayacak ama bu bilgileri de kaydedecek. Ayrıca, cinsiyet, seyahat geçmişi ve bireyin sigara içip içmediği gibi bilgileri de toplayacak.