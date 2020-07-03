Hindistan, Çin ile arasındaki gerilim büyürken Rusya'dan 33 savaş uçağı satın alacak

Hindistan, sınır komşusu Çin ile arasındaki gerilim tırmanırken Rusya'dan 33 yeni savaş uçağı ve 59 uçağına da geliştirme alacağını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan karara göre Rusya'ya toplamda 2.4 milyar dolar ödeme yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre Rusya'dan 21 MiG-29 ve 12 Su-30 alınacak. Ek olarak Hindistan'ın mevcut olarak filosunda bulunan 59 MiG-29'a da geliştirmeler yapılacak. Savunma Bakanlığı, bu alışverişi aldıkları filolarını geliştirme kararı kapsamında yaptıklarını belirtti.

Savunma Bakanlığı, ordunun üç kolu için de yerel olarak hava savunma sistemi geliştirilmesine onay verdiklerini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon konuşması yaptığı ve referandumdaki zaferini tebrik ettiği belirtilmişti.

Haziran ortasında statüsü tartışmalı Keşmir bölgesinde Hindistan ve Çin orduları arasında çatışma çıkmasının ardından Pekin-Delhi hattındaki ilişkiler uzun süredir olmadığı kadar gerildi.