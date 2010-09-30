Hindistan cami arsasını böldü

T24- Hindistan'da bir mahkeme, ülkenin kuzeyindeki Ayodhya kentinde, hem Müslümanların hem de Hinduların hak iddia ettikleri Babir Camii'nin kime ait olacağını bugün vereceği kararla belirledi.



Ülkeyi çatışmaların eşiğine getirmesinden korkulan kararında mahkeme, 1992'de yıkılan caminin arsasının Hindu ve Müslümanlar arasında bölüştürülmesine karar verdi.



Karara göre Müslümanlar arazinin üçte birini, Hindular ise geri kalanını alacak.



Kararın ülkede çatışmaları tetiklemesinden korkulduğu için, bölgede yaklaşık 200 bin polis ve asker geniş güvenlik önlemleri alıyor. Allahabad Yüksek Mahkemesi'nin kararı öncesinde çatışma çıkabilecek bölgeler üzerinde helikopterler de devriye geziyor.



Başbakan Manmohan Singh de dahil olmak üzere ülkenin siyasetçileri her iki dini topluma da itidal çağrısı yaptı ve mahkemenin kararına saygı duymalarını istedi.



16. yüzyılda yapılan Babir Camii aşırılık yanlısı Hindular tarafından 1992'de yıkılmıştı. Yıkımın ardından çıkan olaylarda, yaklaşık iki bin kişi hayatını kaybetmişti.



Tartışmaya yol açan cami arsası, 27 metreye 40 metre genişliğinde bir alanı kaplıyor.



1992 yılında cami üzerinde Hinduların da hak iddia etmesiyle çıkan olaylar, Hindistan'ın 1949 yılında bağımsızlığına kavuşmasından bu yana yaşadığı en şiddetli dini çatışmaydı.



Müslümanlar 1992'de yıkılan caminin yeniden inşasını isterken, Hindular bu alanın Tanrı Rama'nın doğduğu yer olduğunu ve burada bir tapınak yapılmasını talep ediyor



1 milyar 100 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da nüfusun yüzde 13'ünü (140 milyon) Müslümanlar oluşturuyor.



