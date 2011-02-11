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HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ALINDI ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 13:34

-HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ALINDI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Bakanlar Kurulu'nun 3 Ocak 2011 tarihli kararıyla Hindistan Büyükelçisi Mehmet Levent Bilman merkez görevine, Genel Müdür Yardımcısı Aylin Taşhan ise Mozambik Büyükelçiliğine atandı. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı kararlarıyla Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına Bekir Uysal, Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Esra Cankorur, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Hidayet Bayraktar, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Artemiz Sümer, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Sedef Yavuzalp'in atanmaları uygun görüldü. "Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

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