Hindistan Başbakanı'nın Twitter hesabı hacklendi; tüm vatandaşlara Bitcoin dağıtılacağı iddia edildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesapta, Bitcoin’in Hindistan’da yasal para birimi olarak kabul edildiği ve tüm vatandaşlara dağıtılacağı iddia edildi.

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hacklenen Twitter hesabından gönderilen tweet kısa süre içinde silindi.

Silinen tweette, Hindistan hükümetinin 500 bitcoin satın aldığı ve ülkedeki vatandaşlara dağıtacağı yazıyordu.

Kripto paraların yasaklanmasının gündemde olduğu Hindistan’da Modi, daha önce kripto paraların “gençliği şımarttığını” söylemişti.