Hindistan Başbakanı Modi'ye çiçek değil kitap hediye edilecek

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Başbakan Nerandra Modi'yi ülke içindeki gezileri sırasında karşılayanların buket çiçek değil kitap hediye etmesi talimatını verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan'a Hindistan içindeki ziyaretlerinde buket takdim edilemez. Ya yanında bir mendille tek çiçek verilecek ya da bu önemli kişiyi karşılamak için kitap takdim edilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, tüm eyaletlerin ve birlik bölgelerinin belirlenen kurallara uymasını istedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen ay katıldığı Puthuvayil Narayana Panicker Okuma Günü'nde yaptığı konuşmada, insanları karşılarken buket çiçek yerine kitap verilmesini tavsiye etmişti.

Konuşmasında, "Okuma ve bilgi birikiminin sadece ilgili bakış açılarıyla sınırlandırılmaması gerektiğine inanıyorum. Bunlar, sosyal sorumluluk alışkanlıklarını geliştirmeli, ulusa ve insanlığa hizmet etmelidir. Bunlar, toplum ve milletteki kötülükleri yenmeli, milletin birlikte ve beraber barış içinde yaşaması fikrini yaymalıdır." ifadelerini kullanan Başbakan Modi, gençlere "okumaya yemin etme" çağrısında bulunmuştu.