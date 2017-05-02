Hindistan: 50 milyon ev yaptıracağız; Türk müteahhitlerle daha fazla çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hindistan ziyaretinde öne çıkan konulardan biri de ekonomi oldu. Hindistan’ın bilgi teknolojilerindeki tecrübesine talip olan Türkiye müteahhitlik, enerji ve turizm alanlarında işbirliği istedi. 2022’ye kadar 50 milyon konut yapacaklarını belirten Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi, "Türk müteahhitleriyle daha fazla çalışmak istiyoruz" dedi.

İlk gün Hintli CEO’larla bir araya gelen Erdoğan dün de Hindistan-Türkiye İş Forumu’na katıldı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi'nin de katıldığı iş forumuna 160’ın üzerinde Türk ve Hintli iş insanı iştirak etti ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındı.

"STA'yı müzakere edelim"

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu çerçevede Hindistan ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakerelerinin bir an evvel başlaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında toplanan Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına devam ettirilmesi ve Hindistan ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının müzakerelerine başlanması gerektiğini ifade etti.

Lirayla ticaret

İki ülke arasındaki mevcut ikili ekonomik işbirliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye ile Hindistan’ın potansiyelinin bu rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi ve Hint yatırımcıları Türkiye’ye, Türk yatırımcıları da Hindistan’a yatırım çağrısında bulundu. "Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. Kendi milli paralarımızla karşılıklı ithalat-ihracat yapabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye, hem de Hindistan’ın milli para politikasını benimsemesi gerektiğini ifade etti.

"Sizde teknoloji var, bizde inşaat, enerji turizm"

"Hindistan’ın dünyanın en büyük demokrasisi, ayrıca dünyanın en hızla büyüyen serbest piyasa ekonomisi olduğunu" savunan Erdoğan, başta bilişim ve bilgi teknolojileri olmak üzere yüksek teknoloji içeren sektörlerde Hindistan ile geniş işbirliği fırsatı bulunduğunu söyledi ve bu alanlarda Hindistan’ın tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Müteahhitlere çağrı

Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ise Türkiye ile Hindistan’ın tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona sahip iki ülke olduğunu söyledi. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içerisinde arttığını ancak bunun gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Başbakan Modi, daha fazla işbirliği istedi. Türk müteahhitlik sektörünün küresel başarılara imza attığını ifade eden Hindistan Başbakanı Modi, ülkenin bağımsızlığının 150’nci yılına denk gelen 2022’de, 50 milyon konut inşa etmek istediklerini, bu çerçevede Türk müteahhitlik sektörü ile daha fazla çalışmak istediklerini söyledi. Turizm sektöründe potansiyelin henüz keşfedilmemiş olduğuna da dikkat çeken Başbakan Modi, enerji alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gelecek adına çok umutluyuz"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da Türkiye ile Hindistan arasındaki mevcut ticari ilişkinin potansiyeli yansıtmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. "Gelecek adına bugünkü İş Forumu'ndan çok umutluyuz ve bu İş Forumu'nu ekonomik faaliyetlerimizde bir ‘ilk adım-ilk tanışma’ olarak görüyoruz” diyen Vardan, Türk ve Hint iş dünyalarının iki ülke arasında henüz keşfedilmemiş olan ekonomik ve ticari potansiyeli gün yüzüne çıkarmak ve bunun devamını getirmekle sorumlu olduğunu söyledi.

"100 akıllı şehir projesinde yer almaya hazırız"

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı mega projelerde Türk firmalarının imzası bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan şirketlerin imkan tanındığı takdirde aynı gayreti Hindistan’da da göstereceklerini ifade etti. Erdoğan, "Özellikle Hindistan’daki 100 Akıllı Şehir Projesi’nde Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya hazır olduklarını da burada müjdelemek isterim" dedi.