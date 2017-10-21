Hindistan "boş ol, boş ol, boş ol" boşanmasını yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ekim (DHA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslüman kadınlarının uzun zamandır eşitlik haklarını çiğneyen tartışmalı boşanma yasasını, \"anayasaya aykırı\" olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı.

Yasa, Müslüman erkeklerinin \"boş ol\" sözlerini üç kez söyledikleri sürece eşlerini boşayabilmelerine izin veriyordu. Müslüman kadınları, eşlerinin kendilerini Skype ve Whatsapp gibi sosyal medya kanalları yoluyla üç kez \'boş ol\' diyerek boşadıklarını ve bu yüzden mahrumiyete sürüklendiklerini söylüyor.

Üç kez \"boş ol\" denilerek boşanmanın meşrutiyetiyle ilgili açılan davada, görevli beş yargıçtan

üçü yasayı \"anayasaya aykırı\" olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı. Yargıçlar, \"Hükümet

bu konuda bir kanun tasarlamak için yeni yollar bulmalı\" dedi.

Yargıç J.S. Khehar, boşanma yasasının altı aylık askıya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında,

\"Bu dava, duyarlılık ilkelerinin dahil olduğu hassas bir konuyu içeriyor. Hindistan Birliği\'ni bu

konuya uygun bir yasa çıkarması konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz\" dedi.

Hindistan Uluslararası Af Örgütü Program Direktörü Asmita Basu, \"Yüksek Mahkeme\'nin

kararını destekliyoruz. Üç kez \'boş ol\' kelimelerini tekrar ederek boşanmak, kadınların eşitlik

haklarını görmezden gelen bir uygulama. Birçok kadın bu yüzden çok zor koşullara maruz

kaldı. Yüksek Mahkeme\'nin bu gerici düşünce tarzına karşı çıkarmış olduğu yasa, Hindistan\'da

kadın hakları için büyük bir adım. İstisna olmadan, hükümetin kadın haklarını çiğneyen bütün

dini aile yasalarını feshetmesini bekliyoruz\" dedi.

Hindistan\'a komşu olan Pakistan ve Bangladeş dahil olmak üzere yaklaşık 20 Müslüman ülke,

bu yasayı yürürlükten kaldırdı. Fakat Hindistan\'da yasaların korumasıyla halen Müslüman,

Hıristıyan ve Hindu topluluklarının dini evlenme kurallarına uymalarına izin veriliyor.