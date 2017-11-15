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Spor

Hıncal Uluç'tan Yıldırım Demirören'e: Utanma özürlü, defolun!

"Spor Bakanımız, hâlâ 'Gık' demeden etrafa bakıyor..."

15 Kasım 2017 14:28

Sabah yazarı Hıncal Uluç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e "Utanma özürlü Başkan" dedi. Milli Takım'ın başındaki Mircea Lucescu üzerinden Demirören'e yüklenen Uluç,  "Ayağına gidip yalvar yakar getirdiği Türk düşmanı herifle birlikte defol" dedi.

Uluç'un "Defolsunlar!.." başlığıyla (15 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Arnavutluk'a bile yenilmişler.. Hem de kendi sahalarında.. Antalya'da..
"Üçüncü şahıs" olarak söz ediyorum.. Çünkü bu benim "Milli" takımım değil..
En tepedeki sözüm ona Başkan'ından, takımın başındaki sözüm ona Teknik Direktörüne, üzerlerine giydikleri "Ayyıldız ve Kırmızı Beyaz"ı, yani bayrağımı unutturan formaya dek hiçbir şeyi benim olmayan takımdan, nasıl "Birinci Şahıs" olarak söz ederim ki?.
Yıllar önce bu ülkeye en ağır şekilde söverek defolup giden herifi, ayağına kadar giderek Milli Takımın başına getiren adam "Benim" federasyon başkanım olur mu?.
Adam döndü geldi aşağılamalarına devam etti.. "Doğu ülkesi" dedi, Atamın Batılı yaptığı Cumhuriyeti'me, Atamı Anma Günü'nde hatta...
"9 dil bilirim ama Türkçe öğrenmem" diye başlayıp, Türkçeme ve Türk gazetecilerine de sövdü..
Hâlâ işin başında o herif ve o Başkan olacak yüzü kızarmayan adam hâlâ onu orda tutuyor..
Ve de Spor Bakanımız, hâlâ "Gık" demeden etrafa bakıyor..
O zaman, o garip formayı giyen, o Türk düşmanı herifin hangi ölçülerle, nasıl seçtiği hayli karışık takımı ne benimserim, ne seyrederim, ne de yazarım ben..
O Utanma özürlü Başkan, ayağına gidip yalvar yakar getirdiği Türk düşmanı herifle birlikte defolup gidene dek!.

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