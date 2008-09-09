Hıncal Uluç'tan Emre'ye ağır eleştiri

NTV’de yayınlanan 90 Dakika’da millilerimizin Ermenistan maçı ele alındı. Programda milli takımızı değerlendiren Hıncal Uluç sözü Emre Belözoğlu’na getirdi ve Milli Takım kaptanı hakkında çok tartışılacak sözler sarfetti.



İşte o açıklamalar:



‘Bu oyuncu nasıl Milli Takım kaptanı oluyor anlamıyorum. Kendine ve takım arkadaşlarına saygısı olmayan karaktersiz biri. İsviçre maçında da gördük. Bunun liderlik vasfı yok. Son 5 yılının yüzde 80’ini sakatlıklarla geçiren ve maçı ancak 60 dakika oynayabilecekken 90 dakika oyunda kaldığı zaman hocasına teşekkür bile eden biri. Böyle karaktersiz birine ben karşıyım. Emre’den kaptan olmaz, lider olamaz. Türk gençlerinin önüne bunu lider diye koyamazsınız'

