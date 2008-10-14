Hıncal Uluç'tan, Denizli'ye ağır eleştiri



Ertuğrul Sağlam'ın olaylı bir şekilde ayrılmasından sonra Denizli'nin Beşiktaş'a geliş şekli daha uzun süre konuşulacak gibi.



İmza töreninde Demirören'in yaptıkları ve Denizli'nin bunları sineye çekmesine öfkesi büyüktü. Denizli konuşurken, Demirören'in ayağa kalkıp toplantıyı bitirmesine hocanın ses çıkarmaması Uluç'u çileden çıkarttı...



NTV'de yayınlanan 90 dakika programında Uluç, "Benim tanıdığım Mustafa Denizli bu olamaz" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi. Denizli'nin ilkelerinden eser kalmadığını savunan Uluç, bu iki isme şu sözlerle dile getirdi:



"Denizli konuşurken Demirören toplantı bitmiştir diyor ve toplantıyı bitiriyor. Denizli de rica minnet açıklama yapmak istediğini söylüyor. Denizli böyle değildi. Benim tanıdığım Denizli o anda sözleşmeyi yırtar atardı. O Denizli ki Fenerbahçe antremanını izlemek istediğini söyleyen Yıldırım ve ekibine karşı dik duran kişiydi. Paraya pula mı ihtiyacı vardı. Buna rağmen meslektaşının yerine hiç düşünmeden gitti imza attı.



Hangi Demirören'e güvendi. Kiev'de Lucescu ile görüşüp Sağlam'a arkandayız diyen Demirören'e mi, yoksa geçen yıl Sağlam'a destek için Denizli Beşiktaş'ın kapısından içeri giremez sözlerime mi? Güvenilen biri olsaydı bugün Denizli içeri giremezdi. Denizli Beşiktaş'ı değil Demirören'i kurtarmıştır. "



